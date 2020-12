Braga completa um bonito número redondo na Liga Europa

Braga atinge hoje, em Atenas, os 100 jogos na Liga Europa, num trajeto percorrido maioritariamente neste século

Há uma razão suplementar para o Braga garantir já hoje, no majestoso Estádio Olímpico de Atenas, obra do afamado arquiteto Santiago Calatrava, a qualificação para os 16 avos de final da Liga Europa.

O primeiro foi em 1978, frente aos malteses do Hibernians e até deu recorde...

Afinal de contas, este é o centésimo jogo dos arsenalistas na competição que começou por chamar-se Taça UEFA e depois evoluiu para Liga Europa. E o histórico de resultados joga a favor dos minhotos: 40 vitórias, 23 empates e 36 derrotas, com 140 golos marcados e 126 sofridos.

Por feliz coincidência, o jogo 100 tem como adversário o primeiro oponente do Braga nas competições europeias, na longínqua época de 1966/67, embora a contar para a extinta Taça das Taças.

Como se pode ver pela infografia em cima, com o passar dos anos o Braga passou de cliente fugaz a frequentador assíduo da Liga Europa. Se antigamente o normal era uma qualificação por década, com a entrada no século XXI o volume de presenças na competição disparou ao ponto de se tornar praticamente obrigatória. Basta ver que 87 dos 99 jogos realizados aconteceram a partir de 2000.

A afirmação minhota coincide também com o ciclo de António Salvador como presidente arsenalista (entrou em fevereiro de 2003) e o crescimento que o clube tem protagonizado, tanto ao nível desportivo como de património.

O primeiro jogo na competição, na altura designada por Taça UEFA, aconteceu na época de 1978/79, contra os malteses do Hibernians, e foi marcante.

É que foi precisamente na estreia que o Braga conseguiu a vitória mais gorda em casa (5-0), recorde que persiste até hoje. Já o Tottenham surge como adversário maldito, porque ficou ligado à maior derrota em casa (0-3) e também fora (6-0). Já o Petrzalka 1898 (0-2), que em 2005 ganhou no Dragão para a Champions, o Slovan Bratislava (2-4) e o Birmingham (1-3) englobam o lote de maiores vitórias do Braga fora de casa.

Braga terá sempre Dublin...

O longo trajeto do Braga na Liga Europa, com mais vitórias do que derrotas, teve na final de Dublin, frente ao FC Porto, o ponto mais alto.

No dia 18 de maio de 2011, a equipa bracarense, então treinada por Domingos Paciência, esteve a um pequeno passo de fazer ainda mais história e perdeu pela margem mínima. Nessa caminhada até à final, o Braga deixou para trás equipas como o Lech Poznan, Liverpool, Dínamo Kiev (foi o jogo 50 na competição) e Benfica, isto depois de ter caído da Liga dos Campeões. No plantel minhoto há um jogador da final de Dublin, só que estava do outro lado (Rolando).