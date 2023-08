Braga com várias alterações: eis o onze em casa do Backa Topola

Jogo da segunda mão da terceira pré-eliminatória da Champions.

As entradas de José Fonte, Niakaté, Marín, Pizzi e Álvaro Djaló são destaques no onze inicial do Braga para o encontro com o Backa Topola, da segunda mão da terceira pré-eliminatória da Champions.

Serdar, Paulo Oliveira, Borja, André Horta e Abel Ruiz perdem esse estatuto, tendo como comparação o encontro do campeonato com o Famalicão, que venceu na Pedreira por 2-1.

Na primeira mão, recorde-se, a equipa de Artur Jorge venceu os sérvios por 3-0.

Onze do Braga: Matheus; Víctor Gómez, José Fonte, Niakaté e Marín; Vítor Carvalho e Al Musrati; Pizzi, Ricardo Horta e Bruma; Álvaro Djaló.

Suplentes: Lukas Hornicek, Joe Mendes, Paulo Oliveira, Serdar Saatci, Cristián Borja, Djibril Soumaré, Rodrigo Zalazar, André Horta, André Castro, Rony Lopes, Abel Ruiz e Roger Fernandes

Onze do Backa Topola: Simic; Petrovic, Dordevic, Calusic e Cvetinovic; Kuveljic, Radin e Stanic; Jovanovic, Rakonjac e Pantovic.

Suplentes: Veljko Ilic, Nemanja Jorgic, Jovan Vlalukin, Goran Antonic, Vukasin Krstic, Milos Cvetkovic, Ivan Milosavljevic, Uros Milovanovic e Bence Sos.