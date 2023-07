Braga com um reforço a somar minutos e à frente da concorrência

Espanhol Adrián Marín já vinha convencendo e frente ao Nice assinou firme candidatura a ganhar posição no onze já contra o Backa Topola.

Adrián Marín é o reforço do Braga com cotação mais elevada para arrancar a época como titular, cumprindo a preceito nesta pré-temporada no que são indicadores de adaptação a um novo contexto, de ambientação ao balneário dos guerreiros, contacto com ambições internas e de aumento da capacidade competitiva da equipa, provando ser candidato número um a fazer esquecer Sequeira.

Isto sem ignorar um concorrente calejado como Borja, que leva algum tempo na Pedreira e que dá suficientes garantias, mas não aquele frenesim ofensivo que pontua alguns laterais com qualidades potenciadoras de maiores danos para os rivais.