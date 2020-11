Braga com mudanças em vista para atiçar o fogo frente ao Benfica

Carlos Carvalhal procederá a mexidas na esperança de que os minhotos retomem na Luz o padrão de equipa mais rematadora do campeonato, depois da quebra verificada em Leicester.

Esmagado pelo Leicester na última ronda da Liga Europa, o Braga tentará retomar a faceta de equipa mais rematadora do campeonato na visita de domingo ao Benfica.

Com uma média de 14,11 disparos, a equipa comandada por Carlos Carvalhal apenas colecionou oito disparos (apenas um enquadrado com a baliza) na partida disputada no King Power Stadium e esse encolhimento deu que pensar ao técnico Carlos Carvalhal, que se prepara para proceder a novas mexidas com o claro objetivo de recuperar uma das qualidades dos bracarenses nesta temporada.

Numa lógica de gestão de recursos, a pensar precisamente na deslocação à Luz, o treinador já havia apresentado um onze profundamente remodelado na jornada europeia, mas desta vez também contará muito o poder de fogo de cada jogador, sendo praticamente certas as entradas dos médios André Castro e Gaitán, e do extremo Iuri Medeiros. Todos já marcaram nesta temporada e deverão render João Novais, André Horta e Abel Ruiz, titulares no Reino Unido.

Já na defesa são igualmente previsíveis os regressos de Tormena e Sequeira, que, ao invés de Medeiros, Castro e Gaitán, não chegaram sequer a saltar do banco de suplentes no último jogo. A

descoordenação do setor mais recuado foi, aliás, um dos problemas mais gritantes dos arsenalistas, tudo apontando para que Sequeira volte a encaixar no habitual esquema de três defesas. Fora do leque de opções continuam David Carmo (ainda suspenso) e Ricardo Horta (lesionado).



Preparação na Cidade do Futebol

Sem tempo a perder, o Braga viajou ontem, sexta-feira, diretamente para Lisboa, no regresso a Portugal. A equipa treinou esta manhã na Cidade do Futebol, devendo Carlos Carvalhal fazer a antevisão do jogo com o Benfica num vídeo partilhado pelo clube nas redes sociais. Conforme estava previsto, o grupo ainda se deslocou, pela manhã, ao Leicester Youth Academy para trabalhar (sem novos casos clínicos) e, já após o almoço, comparecia no Aeroporto East Midlands para embarcar no avião. A chegada a Lisboa verificou-se pelas 18h00.