Braga com menos pontos e mais longe do pódio: a diferença para 2020/21

No comparativo com a primeira volta da temporada passada, a equipa minhota sai a perder. Recuperar terreno só será possível com uma segunda metade praticamente irrepreensível

O Braga chega ao fim da primeira volta do campeonato com menos quatro pontos do que na época anterior e um lugar abaixo na classificação (quarto). A principal diferença para 2020/21 está no rendimento em casa, com menos três pontos conquistados.

Contas feitas, o pódio está já a uma distância considerável, mas isso também tem a ver com a maior quantidade de pontos conquistada pelo FC Porto (mais oito) e pelo Benfica (mais seis) em relação a igual período da temporada passada, sendo que o Sporting (menos um), tal como o Braga, acumulou menos resultados positivos.