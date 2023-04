Braga com mais armas para a luta do que em 2009/10: "Jogo-chave vai ser contra o Benfica"

Pela maior diversidade de soluções e pelo crescimento do clube, Diogo Valente e Evaldo creem que o título já não é a miragem de 2009/10; A cada jornada que passa, o Braga vai fazendo mais peito para o título de campeão. Nas últimas dez rondas, obteve 25 pontos em 30 possíveis. Só o FC Porto fez igual, nenhuma equipa fez melhor.

O Braga chega à reta final do campeonato a acelerar e a dar sinais de ter uma equipa cada vez mais afinada, pronta para ultrapassagens e para o assalto ao primeiro lugar. Tal como em 2009/10, a última temporada em que o conjunto arsenalista ameaçou praticamente até ao fim da prova a hegemonia dos três grandes, também desta vez não há uma candidatura assumida ao trono maior da Liga, justificada por razões estratégicas, se bem que sejam detetadas diferenças favoráveis ao plantel de Artur Jorge.

Peça do Braga versão 2009/10, tinha na altura 25 anos, Diogo Valente deposita mais esperanças na equipa atual e explica os argumentos. "Naquela época, o Braga lutou até ao fim com o Benfica, mas desta vez há também o FC Porto, o que pode baralhar as contas. Vejo este Braga com mais opções do que naquela temporada. Considero que o jogo-chave vai ser na Luz, atendendo a que, depois, o Benfica terá de jogar em Alvalade, contra o Sporting. Em 2009/10, o Braga era um "outsider" e agora o caso é diferente. O clube está mais bem preparado e até pelos reforços de janeiro [Pizzi, Bruma e Joe Mendes] se vê que está a lutar pelo título de campeão", explica o jogador do Salgueiros, atualmente com 38 anos e sem ver ainda a luz final da carreira. "Este Braga é mais rico em soluções. Aprecio muito o Ricardo Horta, por tudo o que é enquanto jogador e por tudo o que dá à equipa. A defesa é segura e depois o treinador tem muitas soluções do meio-campo para a frente, como Bruma, Abel Ruiz, Banza...", junta Valente, vendo a equipa "com pedalada" para aguentar o ritmo imposto pelo líder do campeonato.