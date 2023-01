Braga com dedo no gatilho: um registo superior aos de Benfica, FC Porto e Sporting

Bracarenses lideram ranking dos remates, à frente de Benfica (291), FC Porto (287) e Sporting (248), mas precisam de afinar a eficácia. Ricardo Horta e Iuri foram os que mais contribuíram.

O Braga revelou, na primeira metade do campeonato, maior capacidade de remate do que os denominados três grandes e lidera mesmo esse ranking específico.

De acordo com os registos publicados na base de dados estatísticos "Wyscout", os bracarenses fizeram 309 remates nas primeiras 17 jornadas do campeonato, mais 18 do que o Benfica (291) e mais 23 do que o FC Porto (287), que encerram o pódio.