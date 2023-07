Braga com concorrência para adquirir os serviços de Samuel Lino

Samuel Lino foi colocado na órbita do Braga como isco do Atlético de Madrid a um negócio por Al Musrati

Samuel Lino, antigo jogador do Gil Vicente, foi colocado na órbita do Braga como isco do Atlético de Madrid a um negócio por Al Musrati. O avançado foi contratado pelos "colchoneros" e cedido prontamente ao Valência.

Apesar de ter mostrado boas condições no clube "che", o Atlético pondera a sua saída, tendo o Braga aparente concorrência do Leipzig, da Alemanha, e do Internacional de Porto Alegre, do Brasil.