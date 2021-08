Braga chegou a acordo com o Manchester City e vê a lateral ser reforçada

O Manchester City vai suportar parte significativa do salário do lateral-direito, mas o acordo não prevê opção de compra. O defesa brasileiro escolheu os arsenalistas pela perspetiva de progressão

Carlos Carvalhal receberá em breve um reforço para a defesa: Yan Couto já não foge da Pedreira. O jovem lateral-direito, de 19 anos, apontado nos últimos dias ao plantel do Braga, está a um pequenino passo de ser formalizado pela SAD. É uma aposta para um lugar que pertenceu, durante quatro épocas, a Ricardo Esgaio, entretanto transferido para o Sporting, e tem agora o irmão Tiago Esgaio na luta, juntamente com Fabiano.

A oficialização de Yan Couto está, pois, na calha, uma vez finalizados os termos do protocolo de empréstimo com o Manchester City. Aos 19 anos, o defesa brasileiro enfrenta mais um desafio no início da carreira na Europa, agora ao serviço dos arsenalistas.

Com uma cotação de mercado estimada em quatro milhões de euros (apesar de ter custado mais...), segundo sites da especialidade, Yan chega para se valorizar. O Manchester City empresta o lateral-direito num acordo sem opção de compra e suporta dois terços do salário, pelo que os custos fixos no Braga ficarão abaixo da média do plantel.

Isto atesta o nível de investimento do clube inglês na valorização de um ativo muito jovem. Além disso, é um indicador do potencial de um elemento que Carlos Carvalhal pedira a António Salvador. O treinador, ainda na pré-temporada, fez ver ao presidente que necessitava de um lateral-direito com características diferentes em relação às duas opções que dispunha no grupo de trabalho. Yan Couto parece ter competências para atuar numa zona mais ofensiva, o que dará maior profundidade ao flanco - muito na senda de Ricardo Esgaio.

O defesa assinara contrato com o Manchester City há um ano, em Curitiba, onde atuava no clube local, custando cerca de seis milhões de euros. Yan seguiu, depois, para o Girona, por empréstimo, e logo atraiu as atenções. O Celtic e o Olympiacos estavam interessados, mas a vontade do jogador foi fundamental e este acabou por optar pelo Braga.

A chegada de Yan Couto levanta a questão sobre se alguém será dispensado, pois a política da gestão do plantel passa por ter dois jogadores para cada posição. Na luta com Tiago Esgaio, Fabiano, até aqui o titular de Carvalhal, parece estar em vantagem.