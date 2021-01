Braga cancela Gala Legião de Ouro devido à pandemia

Pandemia leva o clube a não realizar o evento, mas irá distinguir na mesma as figuras marcantes de 2020.

A situação pandémica que o país atravessa, devido ao surto de covid-19, levou o Braga a cancelar este ano a habitual Gala Legião de Ouro.

De qualquer forma, o emblema bracarense vai premiar os atletas, funcionários, colaboradores, entidades e parceiros do clube ao longo de 2020 nas seguintes categorias: Atleta Amador do Ano; Jovem Atleta do Ano; Atleta Revelação; Guerreiro Cidade Desportiva; Parceiro do Ano; Prémio Fidelização Corporate; Prémio Carreira; Atleta do Ano; Futebolista do Ano; Treinador do Ano; Guerreiro Ouro e Mérito; Guerreiro de Honra.

Além destas 12 habituais categorias, o Braga decidiu acrescentar no ano do seu centenário, e de forma absolutamente excecional, mais duas distinções: Guerreiro Centenário; Guerreiro Reconhecimento Centenário.

No dia 15 de janeiro (sexta-feira) serão anunciados os galardoados e a cerimónia de entrega dos troféus será transmitida nos canis do clube no dia 30 de janeiro.