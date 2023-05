Braga: bilhetes esgotados e "maior moldura humana de sempre" no Jamor

Clube minhoto informou ter vendido todos os ingressos para a final da Taça de Portugal.

O Braga informou este domingo que estão esgotados os bilhetes que colocou à venda para a final da Taça de Portugal, agendada para as 17h15 do dia 4 de junho, no Jamor, frente ao FC Porto.

"Em seis dias, [os adeptos] deram mais uma enorme demonstração do seu apoio ao clube e à equipa, que contará no Jamor com a maior moldura humana de sempre em jogos realizados no Estádio Nacional", escreveu o clube minhoto no site oficial.

O FC Porto procura a 19.ª Taça de Portugal do seu historial, enquanto o Braga tenta o seu quarto troféu, competição na qual o Benfica é a equipa mais titulada, com 26 triunfos.