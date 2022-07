Braga B inicia testes de pré-época com empate frente ao Torreense

Jogo realizado no Complexo Desportivo de Fão.

A equipa B do Braga, que vai alinhar na Liga 3 em 2022/23, realizou esta quarta-feira o primeiro particular de pré-época. A formação orientada por Custódio empatou a um golo com o Torreense, da Liga SABSEG, no Complexo Desportivo de Fão.

Yan Said, assistido por David Veiga, fez o golo da formação minhota, ao minuto 48, mas o Torreense chegou ao empate já nos instantes finais, beneficiando de um autogolo de Diogo Fonseca.

Onze inicial do Braga B: Rui Ribeiro; Juvy Kooner, Zé Pedro, José Pereira; André Ferreira, António Eirô, Vasco Moreira, Miguel Vilela; Miguel Falé, André Lacximicant e Mathys.

Jogaram ainda: João Carvalho (GR), Bruno Carvalho (GR); Dinis Pinto, Diogo Fonseca, Marco Torres, Rodrigo Beirão, Costinha, David Veiga, Nuno Cunha, Kodisang, Yan Said, Pedro Santos, Pizzuto, Berna e Eduardo Ribeiro.