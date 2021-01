Braga assinala centenário no Vianna, o café onde tudo começou

A data de nascimento do Sporting de Braga não é consensual entre os sócios e adeptos bracarenses.

O Braga vai assinalar o dia do aniversário dos seus 100 anos com o descerrar de uma placa comemorativa no Café Vianna, local onde um grupo de jovens bracarenses teve a ideia de criar o clube.

Uns defendem o ano de 1914, tendo como base notícias desse ano em jornais da época que dão conta da criação de um clube com o mesmo nome (mas cuja atividade subsequente se desconhece), outros 1919, por existirem documentos desse ano, nomeadamente revistas comemorativas editadas pelo próprio Sporting de Braga, e ainda outros a data oficial: 19 de janeiro de 1921, dia em que o clube foi registado no então Governo Civil de Braga.

Reza a história foi no Café Vianna, cito bem no "coração' da cidade dos Arcebispos, onde um grupo de jovens bracarenses se reunia, que surgiu a ideia de criar um clube e é nesse mesmo estabelecimento que os responsáveis do Sporting de Braga vão descerrar uma placa comemorativa do centenário, às 12:00 de 19 de janeiro.

Antes, pelas 10:30, será hasteada a bandeira na Cidade Desportiva, com a presença da direção presidida por António Salvador.

Este ano, devido à pandemia de covid-19, a entrega dos emblemas de prata e ouro não será feita de forma presencial. Os emblemas serão enviados por correio registado para as moradas dos sócios contemplados com as distinções.