Braga assina acordo de parceria com o Desportivo da Huíla

O Braga assinou um acordo de parceria com o Desportivo da Huíla, clube angolano com base em Lubango, Província de Huíla. O anúincio foi feito esta quinta-feira pelo clube minhoto.

À margem da celebração do protocolo e da visita às instalações do Desportivo da Huíla, o presidente do Braga, António Salvador, foi recebido de forma oficial pelo Governador da Província de Huíla, Nuno Mahapi Dala, e pelas restantes entidades políticas da região.

A parceria com o Desportivo da Huíla terá como principal objetivo a realização de atividades conjuntas de partilha de know how. Fundado em 1998, o Desportivo da Huíla foi campeão angolano em 2004 e, esta temporada, conquistou a Supertaça de Angola, diante do Petro de Luanda. A equipa de Lubango é orientada pelo treinador português, Paulo Torres.