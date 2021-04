Braga assegura reforço para 2021/22: Tiago vai lutar por lugar no onze com o irmão

Poucas horas depois de ter ajudado o Belenenses a empatar com o Sporting, em Alvalade, Tiago Esgaio acertou todos os detalhes da transferência para o Minho na próxima temporada.

Tiago Esgaio, jogador polivalente do Belenenses, é o primeiro reforço do Braga para a próxima época. O irmão de Ricardo Esgaio já se comprometeu com os minhotos tendo em vista um contrato de quatro épocas, isto é, válido até junho de 2025.

A parte do negócio que está por esclarecer tem a ver com as contrapartidas que o Belenenses vai receber, visto que o jogador tem contrato com os azuis por mais uma temporada.

Poucas horas depois de ter ajudado a equipa de Petit a somar um ponto importante no jogo com o Sporting, em Alvalade, Tiago Esgaio, na companhia dos seus representantes, acertou os detalhes da transferência para o Braga na próxima época. O interesse dos bracarenses no jogador já tinha sido manifestado há algum tempo e nas últimas horas o assunto mereceu os acertos finais. De acordo com o que O JOGO apurou, Tiago Esgaio esteve, na quinta-feira, mesmo reunido com os altos responsáveis bracarenses.

Jogador do Belenenses já se comprometeu para um contrato de quatro temporadas. Vai lutar com o irmão por um lugar no onze

Ricardo Esgaio foi, naturalmente, uma peça importante para a transferência ser bem sucedida, não só pelos conselhos transmitidos a Tiago, que é dois anos mais novo, mas também pela imagem que lhe passou do clube bracarense em termos de objetivos e de projeto. Tiago Esgaio começou por ser médio e depois recuou para defesa, tanto podendo jogar à direita como à esquerda. Caso Ricardo Esgaio permaneça no Braga - e este é um ponto que não está garantido, sendo um jogador com muito mercado -, vai, assim, lutar com o irmão por um lugar no onze de Carlos Carvalhal.