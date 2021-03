Braga ao ataque: "Agora que a fotografia do pódio já está mais perto das vontades dos três do costume..."

Clube minhoto voltou a visar a arbitragem do jogo com o Benfica e lança alfinetada aos três grandes.

O Braga recorreu esta terça-feira à newsletter do clube para voltar a exigir "igualdade de tratamento" em relação a Sporting, FC Porto e Benfica, depois de ter lançado novas críticas a João Pinheiro, árbitro que dirigiu o encontro entre arsenalistas e águias, no último domingo,.

"Ao contrário do que acontece em demasiadas ocasiões com os ditos grandes, o Braga não ambiciona atingir o estatuto em que seja mais fácil beneficiá-lo do que prejudicá-lo. Exigimos, apenas e só, igualdade de tratamento. Exigimos que a classe arbitral olhe para todos os clubes sem distinguir a cor das camisolas, o número de adeptos ou o orçamento", assinala o emblema minoto, que coloca "as vontades e necessidades dos três do costume" em ponto de mira:

"Agora que a 'fotografia do pódio' já está mais perto das vontades e necessidades dos três do costume e de toda a estrutura que continua a alimentar este fenómeno castrador da evolução do futebol em Portugal, cabe-nos cerrar os dentes, acertar agulhas e enfrentar a última fase da temporada com a ambição que nos marca e a qualidade que nos define. Uma coisa é certa: vão ter de contar connosco até ao derradeiro minuto da época", acrescenta o Braga, lançando um desafio ao Conselho de Arbitragem e à Sport TV, ainda a propósito do polémico lance de grande penalidade com Ricardo Horta no jogo com o Famalicão, na 23.ª ronda da Liga NOS.

"Por último, e de forma a encerrar de uma vez por todas as dúvidas no encontro com o Famalicão - que de repente passou a ser de interesse nacional -, desafiamos o Conselho de Arbitragem e a Sport TV a divulgarem as imagens do VAR, as quais validaram a decisão de Manuel Oliveira em assinalar penálti por falta de Gustavo Assunção sobre Ricardo Horta. Será uma excelente forma de defender a verdade desportiva e a própria arbitragem portuguesa", rematam os bracarenses.