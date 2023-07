Braga anuncia transferência de Schettine: confira o valor do negócio

Schettine, à direita, com a camisola do Braga

Avançado brasileiro prossegue a carreira na Rússia.

O Braga anunciou esta quinta-feira a transferência, a título definitivo, de Guilherme Schettine para o FK Ural, emblema da Rússia.

"O SC Braga informa ter chegado a acordo com o FK Ural para a cedência a título definitivo do jogador Guilherme Schettine. O avançado brasileiro, de 27 anos, termina assim uma ligação contratual com o SC Braga após três épocas de vínculo ao clube. O SC Braga deseja a Guilherme Schettine as maiores felicidades para esta nova etapa da sua carreira", pode ler-se no site oficial.

O avançado brasileiro de 27 anos esteve na última época cedido ao Grasshoppers, da Suíça, onde fez oito golos em 21 jogos. Esteve, anteriormente, emprestado a Vizela e Almería.

Segundo apurou O JOGO, o negócio rende 400 mil euros ao Braga e pode chegar aos 550 mil mediante alguns objetivos. A SAD minhota fica ainda com 20 por cento de uma futura transferência.