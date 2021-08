Braga anuncia transferência de Leandro Sanca e revela valores do negócio

Jovem jogador ruma ao campeonato italiano.

O Braga comunicou esta segunda-feira a transferência de Leandro Sanca para o Spezia, clube do principal campeonato italiano.

"O SC Braga informa ter chegado a acordo com o Spezia para a cedência a título definitivo do jogador Leandro Sanca, por 500 mil euros, mantendo 50 por cento dos direitos económicos do jogador. Esta transferência pode atingir os 1,625 milhões de euros, mediante o cumprimento de objetivos", pode ler-se no site oficial do clube minhoto.

Sanca é um extremo português de 21 anos que na última época esteve emprestado à Académica, onde fez três golos em 32 jogos. Na equipa principal do Braga teve escassas oportunidades: dois jogos em 2019/20.