Braga anuncia renovação de Pedro Santos: "Já me estreei na equipa principal..."

Novo contrato do médio com o emblema minhoto é válido até 2025.

Pedro Santos, médio de 22 anos, prolongou a ligação com o Braga, anunciou esta sexta-feira o emblema minhoto.

O novo contrato do jovem jogador, que esta época se estreou pela equipa principal, frente ao Paços de Ferreira, na Taça da Liga, é válido até 2025.

"Encaro este desafio com muita felicidade. É mais um sinal que o clube dá de confiança em mim e isso faz com que a responsabilidade aumente. (...) Estou no meu quinto ano no Braga, o clube entendeu agora renovar por mais dois anos, o que é sinal que está satisfeito com o que tenho feito e que espera grandes coisas de mim", começou por dizer aos meios de comunicação do clube minhoto.

Leia também Internacional O aviso público de Ancelotti: "Tu a mim cumprimentas-me" Durante a segunda parte do encontro com o Villarreal, referente aos oitavos da Taça do Rei, o italiano dirigiu-se a Rodrygo e foi particularmente duro. Técnico não gostou que, à saída, o internacional brasileiro não o tenha cumprimentado. Real Madrid esteve a perder por 2-0, venceu por 2-3 e assegurou um lugar entre os oito melhores da competição

"As coisas têm-me corrido bem, estou focado naquilo que tenho feito e quero continuar a ter destaque. Vou trabalhar para isso. (...) Já me estreei pela equipa principal e agora gostava de jogar pela primeira vez na I Liga ainda este ano. Mas estou na equipa B e gostava muito de poder subir de divisão", continuou, antes de concluir:

"A Liga 3 é um espaço competitivo de muita intensidade, jogamos contra jogadores mais velhos, com mais experiência e é bom para evoluirmos. Sinto que sou uma referência na equipa B por aquilo que é o meu trabalho e procuro passar aos mais novos os ideais do clube e a importância que é vestir a camisola do Braga."