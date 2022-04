Braga anuncia renovação de contrato do avançado Álvaro Djaló

Jogador de 22 anos da equipa B arsenalista prolongou o vínculo até 2025.

O Braga anunciou esta segunda-feira a renovação de contrato do avançado Álvaro Djaló, que atua pela equipa B. O jogador de 22 anos, melhor marcador dos arsenalistas na Liga 3 (com sete golos e ainda duas assistências em 16 jogos), assinou um novo vínculo válido até 2025.

O espanhol chegou a Braga em 2027, tendo passado pelos sub-19 e pelos sub-23.

Declarações de Álvaro Djaló:

A renovação: "Estou muito feliz por renovar o meu vínculo com o clube. Estou a fazer um bom trabalho, mas isso deve-se muito à equipa. Estamos a fazer um bom campeonato e isso ajuda muito. Obviamente, o mais importante é o coletivo e só depois o individual e o coletivo ajudou-me muito a destacar-me. Graças a isso estou a ser recompensado. Quando vim para Portugal, em 2017, fiz umas captações, acolheram-me bem e disseram-me: "Queremos contar contigo". Liguei logo para a minha mãe, ela ficou feliz e desde esse dia, quando vim à Pedreira e fiquei deslumbrado com o estádio, pensei que tinha de agarrar a oportunidade. Agradeço ao Braga tudo o que fez por mim até agora e com esta renovação vou continuar a dar o meu melhor para poder recompensar o clube."

Os treinadores: "Tenho muito que agradecer aos treinadores. Eles estão sempre a puxar por mim e fizeram-me ver o que é a realidade do futebol. As coisas boas que faço também fazia antes, mas a diferença é que não fazia com a regularidade de agora. Este ano estou muito melhor nesse sentido, mais focado no que tenho que fazer e neste momento só quero desfrutar de jogar futebol e subir de divisão. O mister Artur Jorge tem muita influência no meu jogo. Gosto de fintar, de ir para cima do adversário e no início ele não achava muita piada. Quer dizer, ele acha piada, mas não posso é fintar em qualquer espaço do campo. Só que eu sou teimoso [risos]... Mas com o decorrer da época fui entendendo melhor isso e as coisas foram surgindo naturalmente. Estou muito feliz por ser treinado por ele e por me ter dado o clique. É graças a ele, a todo o staff e também a mim que hoje posso renovar pelo Braga."

Características: "Não sei bem explicar os meus pontos fortes porque o que faço sai naturalmente. Mas considero-me um jogador bastante rápido, sem medo e gosto de ir para cima dos adversários. Aliás, isso até me dá gozo. E uma vez que jogo no último terço tento ver se um colega meu está livre ou então se puder ser eu finalizar ainda melhor."

Sobre a equipa B do Braga: "Estou muito orgulhoso da nossa equipa porque estamos a dar o nosso melhor todos os dias. O mister pede exatamente isso. Pede para nós nos superarmos, para não nos cansarmos de ganhar e a equipa deste ano é muito ambiciosa. Todos temos fome e queremos ganhar, subir de divisão e destacarmo-nos. O esforço dos jogadores vai ser bom para a equipa e também vai recompensar-nos individualmente."

Objetivos: "Estou na equipa B e estou focado nela. Mas claro que o meu sonho, como o de qualquer jogador da Cidade Desportiva, é estrear-me na equipa A. O Braga está a dar oportunidades na equipa A e eu sei o que posso vir a ser e o que posso dar ao clube. Se as oportunidades chegarem serão bem-vindas e eu vou agarrá-las com tudo. Estrear-me na equipa A e subir de divisão com a equipa B seria espetacular."