Braga anuncia quatro novos elevadores no Estádio Municipal

Investimento de um milhão de euros, suportado pelo clube minhoto.

O Braga informou esta terça-feira que vai implementar quatro novos elevadores na bancada Poente do estádio. "Foi submetida à Câmara Municipal de Braga toda a documentação necessária para o início das obras de reconstrução dos acessos, com a implementação de quatro novos elevadores de última geração na bancada Poente (dois em cada um dos extremos), com capacidade para 33 pessoas cada um e com uma velocidade média de 2 metros por segundo. Estes elevadores terão paragens no piso 5, 2 e 1", informou o clube minhoto.

As novidades não se ficam por aqui. "Na bancada Nascente, os dois elevadores já existentes serão substituídos. Um terá capacidade para 21 pessoas e o outro para 27. Os elevadores são mais modernos e rápidos e darão acesso ao piso -1 (parque de estacionamento P2), algo que até agora não era possível. Desta forma, será possível que 212 pessoas em simultâneo possam movimentar-se no estádio (ao contrário das 80 que os anteriores elevadores permitiam), o que melhorará, de forma substancial, a celeridade e comodidade da entrada e saída dos espectadores", vinca.

O Braga salienta ainda que "este processo foi submetido na Câmara Municipal de Braga para obra imediata e atempada para o arranque da nova época, sem prejuízo de outras intervenções estruturais que o clube está a equacionar."

A forte adesão dos adeptos do emblema bracarense aos jogos em casa está na base de um investimento de um milhão de euros. "Em 2022/23, foram batidos os recordes de assistências no Estádio Municipal de Braga, tanto nos jogos referentes à Liga (263.324), como no número absoluto de espectadores numa temporada (363.324), o que demonstra, de forma clara a enorme simbiose entre adeptos e clube", é mencionado.