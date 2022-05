Braga anuncia criação de Gabinete da Presidência, Estratégia e Media

O Gabinete da Presidência, Estratégia e Media será liderado por André Viana, que também assumirá funções de assessoria ao Presidente.

O Braga anunciou, esta segunda-feira, a criação do Gabinete da Presidência, Estratégia e Media, "projetado por António Salvador para corresponder à visão estratégica traçada para o presente e o futuro do clube", tanto "ao nível da organização interna como da gestão das relações externas".

Dedicado "aos temas institucionais" e com a função de coordenar os "projetos desenvolvidos por departamentos internos como Comunicação, Marketing e Comercial, Relações Públicas e SC Braga Solidário", este gabinete vai ser liderado por André Viana, que também assumirá funções de assessoria ao Presidente. Trata-se de um regresso a Braga do antigo Diretor de Comunicação e Imagem (2015 a 2020), que estava a trabalhar no V. Guimarães.

"Entre os objetivos imediatos do novo gabinete está também a criação de um centro de Data & Analytics, responsável pela recolha, análise e organização de dados que projetem a atividade do SC Braga e das suas equipas e que contribuam para sustentar análises estruturais sobre as competições e as organizações onde o SC Braga está inserido, contribuindo com propostas e novos modelos para o futuro do futebol e do desporto em Portugal e na Europa", esclarecem os arsenalistas numa nota no site oficial.