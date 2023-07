Braga anuncia bilhetes para jogo da Champions entre os 3,5 e 15 euros

O Braga vai receber os sérvios do Backa Topola no dia 8 de agosto, na primeira mão da terceira pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões.

O Braga confirmou esta segunda-feira o horário do jogo da primeira mão da terceira pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, diante do Backa Topola, da Sérvia, que será disputado no dia 8 de agosto, a partir das 20h00, no Estádio Municipal de Braga.

A venda dos bilhetes para a partida vai ser aberta na terça-feira, dia 1 de agosto, com os preços a variarem entre os 3,5 e 15 euros.

Confira as condições de compra:

Sócios sem lugar anual - 3,5€ aos 15€ (depende da escolha da setorização)

Acompanhante de Sócio - 3,5€ aos 15€ (depende da escolha da setorização)

Todos os sócios poderão adquirir até dois bilhetes de acompanhante.

Os sócios sem lugar anual terão que comprar o seu bilhete e no momento da compra do seu bilhete, poderão adquirir até mais dois bilhetes de acompanhante.

Os sócios com lugar anual, como já têm entrada incluída para o jogo, poderão adquirir até dois bilhetes de acompanhante. Esta compra tem que ser efetuada num único momento.

O custo dos ingressos de acompanhamento serão iguais ao preço do bilhete de sócio para o setor onde pretende os bilhetes.

Bilhete de Público - 15€