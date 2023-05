Braga alcança Champions: "Objetivo definido no primeiro dia da pré-época"

Após o empate do Sporting frente ao Benfica (2-2), o Braga já não vai cair do terceiro lugar, tendo assegurando a participação na terceira pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões.

Após a confirmação desse desfecho, o emblema minhoto assinalou o feito com uma publicação nas redes sociais, em que se pode ler: "Objetivo definido no primeiro dia da pré-época: CUMPRIDO! Queremos mais e vamos em busca dos nossos sonhos".