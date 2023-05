Braga ajusta condições de venda dos bilhetes para a final da Taça de Portugal

Vão ser disponibilizados mais bilhetes, a partir das 10h00 de quarta-feira, mas cada Lugar Anual só poderá comprar um ingresso.

O Braga anunciou na noite desta terça-feira, em comunicado, que vai disponibilizar mais uma remessa de ingressos para a final da Taça de Portugal, diante do FC Porto. A partir das 10h00 de quarta-feira, nas lojas oficiais do clube arsenalista, serão vendidos mais bilhetes, "mantendo-se a exclusividade para os detentores de Lugar Anual".

No entanto, o que muda é que agora cada Luga Anual só poderá comprar um bilhete e não três, como aconteceu esta terça-feira.

Foi, precisamente, esta terça-feira que começou a venda. Nas imediações das duas lojas oficiais do Braga, num centro comercial e na Avenida da Liberdade, houve muita paixão e empenho na caça ao bilhete. A madrugada era uma criança e (quase) toda a cidade dormia quando os primeiros arsenalistas começaram a marcar lugar. Quem entrasse no shopping ao início da manhã perceberia facilmente como chegar à loja do Braga, mas ia precisar de trilhar uns bons metros e viragens para dar com a entrada. Já na Avenida, não havia a vantagem do ar condicionado, mas houve brinde: o lateral-direito Víctor Gómez apareceu por lá e ajudou à espera com a distribuição de fotografias, sorrisos e autógrafos. Milhares de pessoas de todas as idades e gerações formavam as filas que, na realidade, representavam ainda mais adeptos, porque cada lugar anual poderia comprar outros três bilhetes para sócios.

À disposição estava também a inscrição gratuita nos autocarros que, no dia 4 de junho, vão arrancar desde três pontos da cidade dos arcebispos rumo ao Jamor. A tal outra romaria, mas aí já numa espera muito mais agradável nas matas do Estádio Nacional, com piqueniques bem apetrechados antes do apito inicial.

Leia o comunicado na íntegra:

"O SC Braga informa que todos os bilhetes para a final da Taça de Portugal colocados esta terça-feira nos postos foram vendidos.

O Clube disponibilizará amanhã (17 de maio), a partir das 10h00 nas Lojas Oficiais, mais uma remessa de ingressos para o encontro diante do FC Porto, mantendo-se a exclusividade para os detentores de Lugar Anual, mas sem possibilidade de aquisição de bilhetes adicionais para restantes sócios.

Ou seja, a cada Lugar Anual corresponde a aquisição do respetivo bilhete para a final da Taça de Portugal.

Mediante disponibilidade, será aberta a venda de bilhetes a todos os sócios do SC Braga (com a quota de abril em dia) entre 21 e 28 de maio.

Os sócios correspondentes poderão fazer o pedido de bilhete através do e-mail rogerio.goncalves@scbraga.pt

PREÇOS (Bancada Sul)

Categoria 1 - 35€

Categoria 2 - 25€

Categoria 3 - 20€

Todos os detentores de bilhete para a final da Taça de Portugal terão direito a transporte gratuito (Braga-Jamor/Jamor-Braga).

No ato de compra do bilhete será entregue, aos interessados, um voucher para reserva do transporte."