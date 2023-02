Proposta de oito milhões de euros pelo avançado Marin Ljubicic não convenceu o LASK Linz

As últimas horas de mercado foram intensas em muitos clubes nacionais e também o Braga esteve em ebulição, sobretudo devido à venda do passe de Vitinha ao Marselha por um valor que pode chegar aos 32 milhões de euros. Os bracarenses apontaram então à contratação de Fran Navarro, do Gil Vicente, tendo-se virado mais tarde para outro alvo. Ao que O JOGO apurou, esse alvo dá pelo nome de Marin Ljubicic, avançado do LASK Linz.

O espanhol dos gilistas era o principal desejo do Braga, mas o jogador, que entretanto foi apontado ao FC Porto, acabaria por ficar no emblema de Barcelos até final da temporada. Por isso, surgiu o ataque a Ljubicic, sustentado numa oferta de oito milhões de euros, que serviria para deitar a mão a 80 por cento do passe do dianteiro croata de 20 anos.

Porém, os dirigentes dos austríacos do LASK Linz rejeitaram a venda do jogador que leva 12 golos em 16 jogos e até há algumas semanas era o melhor marcador sub-21 dos principais campeonatos europeus, antes de ser ultrapassado por Gonçalo Ramos, do Benfica.