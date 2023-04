Braga agarra Niakaté e Víctor Gómez, Artur Jorge fala em "aposta acertada"

Treinador da equipa minhoto falou sobre os dois defesas na antevisão ao jogo de Chaves.

Artur Jorge, treinador do Braga, não poupou elogios ao avanço da SAD pela compra definitiva dos passes do defesa-direito Víctor Gómez e do central Niakaté. Soube-se esta semana que o espanhol e o francês vão ficar vinculados ao Braga até 2028.

"Relativamente à minha expectativa sobre esses jogadores é que se trata de uma aposta acertada em ambos os casos. Foram atletas bem identificados pelo clube, que conseguimos trazer para cá e potenciar o seu rendimento desportivo. Fico feliz que se tenha exercido o direito de opção. Sendo ambos jovens, pela afirmação que tiveram a este nível, em que deram boa resposta, é bom saber que contamos com eles para o futuro imediato. Para ambos penso ser tranquilizante e motivador, pois percebem que ficam a título definitivo e como parte integrante do projeto do Braga. É importante segurar estes jogadores, conquistá-los, pois deram mostras de serem mais-valias para o Braga", afirmou, na antevisão ao jogo com o Chaves, agendado para as 15h30 de domingo.