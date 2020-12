Braga considera que DGS e Governo estão a "aprisionar o futebol"

Minhotos assistiram "com assumida inveja a alguns jogos na Premier League" que já contaram com a presença do público e torcem para que se verifique o mesmo em Portugal

O Braga não desiste de se bater pelo regresso do público aos estádios. O tema foi abordado na newsletter oficial do clube liderado por António Salvador, com a DGS e o Governo a serem responsabilizados pela "redoma estéril e sem vida" em que se encontra o futebol português.

"Assistimos, com assumida inveja, a alguns jogos na Premier League este fim de semana e não podemos deixar de questionar o que será necessário para que a DGS e o Governo deixem de aprisionar o futebol numa redoma estéril e sem vida. Devolvam-nos a verdadeira lógica do desporto: a partilha de emoções, de sentimentos, de tristezas e de alegrias. Devolvam-nos o calor humano, as lágrimas, os gritos e aplausos. Devolvam-nos o futebol, pois ontem... já era demasiado tarde".

Na "Voz da Legião" são ainda enviadas indiretas à arbitragem do jogo com o Belenenses, do qual saíram derrotados os bracarenses: "Apesar de algumas decisões pouco claras por parte da equipa de arbitragem e do VAR, não nos vamos esconder nem escudar em potenciais erros alheios: perdemos por culpa própria. Ponto. Aprendemos com os erros e iremos reerguer-nos mais fortes, mais conscientes, mais ávidos por vitórias e ainda mais ambiciosos. Seguir em frente de cabeça erguida e com o orgulho intocável será sempre a resposta de um Gverreiro".

Os minhotos prometem uma reação imediata e sublinham que nem é preciso recuar muito no tempo para se encontrar um dos melhores registos da equipa nesta temporada. "Na mesma medida em que não achávamos que éramos invencíveis após dois ciclos vitoriosos (o último culminado com uma estrondosa goleada em Atenas), também agora não nos penitenciaremos pelo deslize no Estádio do Jamor", pode ainda ler-se na referida newsletter.