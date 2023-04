"Braga a seis pontos do líder? É motivo de orgulho e alimenta a esperança dos adeptos"

Declarações de Artur Jorge, treinador bracarense, após o Braga-Gil Vicente (1-0), jogo relativo à 28.ª jornada da Liga Bwin.

Análise: "Eu tinha dito antes do jogo aos jogadores que era importante ganhar, mais do que tudo. Conseguimos esse objetivo, ainda que reconheço que com alguma felicidade, mas creio que se deve muito a nós. Não fomos a equipa que costumamos ser nos primeiros 15 minutos, tivemos dificuldade em ter bola. A partir daí, recuperámos, fizemos um golo e tivemos oportunidades para mais. A verdade é que dividimos o jogo com o Gil Vicente, que fez uma boa partida, mas ganhámos, que era o que queríamos. Sofremos no final e também é importante ter essa capacidade e esse caráter. A equipa soube sofrer mas tivemos momentos bons, faltou apenas mais eficácia para avumular o resultado".

Minutos finais tensos para o Braga: "O discernimento dos jogadores não é o mesmo. Depois, temos a questão de o Gil Vicente ter apostado tudo no empate, com um jogo partido e mais próximo da nossa baliza. Reunimo-nos, tivemos de defender e há sempre um ressalto ou um lance que causa desconforto, mas estivemos bem e tivemos capacidade para sair em contra-ataque, que não é muito habitual. Parabéns aos jogadores por um jogo não muito brilhante, mas de grande compromisso. É este o Braga que eu quero, com jogadores comprometidos e que dão tudo até ao fim. Com este resultado, ajuda a olhar para a frente e a dizer que é uma btalha conseguida. Sabemos que podemos dar mais, temos seis jogos e espero poder dizer mais vezes que fomos melhores para continuar nesta caminhada".

Líder Benfica está a seis pontos de distância: "Não muda nada. Temos um Braga a seis pontos do líder, isso é motivo de orgulho e satisfação e também alimenta a esperança dos adeptos. Tivemos um cordão humano muito forte hoje, 15 ou 16 mil pessoas e é o que queremos, um ambiente criado pela equipa e que ajuda a ganhar jogos. É isto que eu quero, porque ajuda a ganhar pontos, mas o objetivo é pensar no que fizemos hoje e apontar ao Casa Pia".