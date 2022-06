Borja regressa a Braga e integra pré-época para ser avaliado por Artur Jorge

Defesa colombiano vai ser observado por Artur Jorge, embora sem garantias de entrar no quadro de jogadores para 2022/23. O Alanyaspor, da Turquia, não exerceu a opção de compra para ficar com Borja, isto apesar de o defesa ter tido uma época com muita utilização. Contrato com o Braga estende-se até 2025.

Cristián Borja vai fazer a pré-época do Braga para ser avaliado por Artur Jorge. O defesa-esquerdo colombiano esteve cedido ao Alanyaspor, da Turquia, que não exerceu a opção de compra do passe, estipulada em três milhões de euros, e agora voltará ao Minho, ainda que sem certezas quanto à integração no plantel.

Com a saída de Leonardo Buta para a Udinese, de Itália, Artur Jorge tem Sequeira e Moura como opções para o lado esquerdo da defesa, pelo que pretende avaliar também Borja, de maneira a perceber se poderá encaixá-lo no quadro de jogadores para 2022/23. A SAD arsenalista não coloca de parte a possibilidade de vender o passe do colombiano, mas, por enquanto, não há propostas e o plano passa por tentar retirar proveito desportivo de um jogador que tem contrato com os minhotos até junho de 2025.

Borja chegou ao Minho incluído no negócio que levou Paulinho para Alvalade e foi utilizado em 17 jogos na segunda metade da época 2020/21, com o registo de um golo, crucial para garantir o triunfo do Braga em casa do Santa Clara. O defesa não entrou depois nas contas de Carlos Carvalhal para 2021/22 e seguiu por empréstimo para o Alanyaspor, onde acabou por ter uma temporada com bastante utilização.

O esquerdino entrou nas escolhas dos três treinadores que a equipa turca teve e somou 33 jogos, 29 deles como titular, tendo marcado um golo e feito uma assistência. O Alanyaspor ficou a um ponto de conseguir o acesso às competições europeias e também por isso optou por não exercer a opção de compra para ficar com o defesa colombiano.