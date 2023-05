Borja e Tormena em contrarrelógio para a final da Taça de Portugal

Sequeira foi operado ao joelho esquerdo e o colombiano acelera recuperação para ir à final da Taça de Portugal. Artur Jorge está com problemas do lado esquerdo da defesa na preparação para o Jamor. O defesa-direito Joe Mendes, titular nos dois últimos jogos adaptado a esse papel, encontra-se de prevenção.

A semana de preparação do Braga para a final da Taça de Portugal arrancou com uma má notícia para Artur Jorge. Sequeira foi operado, na segunda-feira, ao joelho esquerdo e passou a figurar como baixa de vulto na equipa minhota para o jogo decisivo contra o FC Porto. O plano nos próximos dias passa por recuperar o colombiano Borja, também ele lesionado nas últimas semanas, sendo que, para todos os efeitos, o sueco Joe Mendes está de prevenção para voltar a ser adaptado ao lado esquerdo da defesa, como sucedeu nos últimos dois jogos.

Há cerca de uma semana, no decorrer de um treino, Sequeira lesionou-se no joelho esquerdo e a primeira opção recaiu num tratamento conservador, mas, face aos resultados pouco animadores, o departamento médico bracarense entendeu que o melhor seria uma artroscopia. O defesa-esquerdo, recorde-se, já havia sofrido uma rotura de ligamentos no mesmo joelho em novembro de 2021, daí que o caso suscite cuidados adicionais. Sequeira vai precisar, como é comum nestes casos, de uma paragem mínima de quatro semanas, cumprindo nas férias um programa específico de recuperação, de maneira a ficar apto para o início da próxima época.

A lesão de Sequeira acontece numa altura crítica, porque Borja, o outro defesa-esquerdo, também se encontra lesionado. No entanto, de acordo com as informações recolhidas, o jogador colombiano está a acelerar o processo de recuperação, de maneira a surgir no onze na final da Taça de Portugal, e o corpo clínico olha para o caso com expectativas positivas. Borja sofreu uma lesão traumática no jogo contra o Benfica, na Luz, há cerca de três semanas, e desde aí não voltou a jogar.

Sequeira, numa primeira fase, e Joe Mendes, depois, foram os defesas de serviço no lado esquerdo nos últimos três jogos. Embora o cenário mais provável aponte para a recuperação de Borja, o internacional sueco, defesa-direito de raiz, está em estado de alerta para o caso de ter de jogar novamente adaptado. O desvio de Niakaté também surge como hipótese no plano de jogo de Artur Jorge.

Tormena em contrarrelógio

A disponibilidade de Tormena para a final da Taça de Portugal continua incerta. O central está a recuperar de uma lesão muscular desde o jogo contra o Benfica, há cerca de três semanas, e, apesar de já estar a trabalhar no relvado, Artur Jorge ainda não tem certezas quanto à sua utilização. O caso é sensível por se tratar de um problema muscular, e só mais perto do dia do jogo é que se saberá se o jogador brasileiro estará em condições de ser utilizado. A dupla formada por Tormena e Niakaté tem sido a mais utilizada esta época pelo treinador minhoto.