Borevkovic volta a ganhar força na lista de contratações do Braga

A uma semana do arranque da pré-época, o Braga continua no mercado em busca de centrais. Borevkovic está referenciado há mais de um ano e é uma das soluções aprovadas por Carlos Carvalhal

Identificado há um ano como alvo, o central croata Borevkovic, do Rio Ave, volta a ganhar força na lista de contratações do Braga. A uma semana do arranque dos trabalhos de pré-época, o reforço da linha defensiva continua a ser um assunto prioritário e a descida do Rio Ave à Liga SABSEG é um ponto a favor dos minhotos no plano de resgatar o central.

Borevkovic entrou no radar do Braga no último defeso, quando Carlos Carvalhal saiu de Vila do Conde e assinou pelos arsenalistas, mas o valor pedido pelo Rio Ave foi considerado um obstáculo. A meio da última época, em janeiro, o central croata foi novamente equacionado pela estrutura bracarense, mas também aí António Silva Campos, presidente dos vilacondenses, exigiu uma verba elevada e que a SAD não se mostrou disposta a desembolsar. Na mesma altura, sabe-se, face ao interesse de clubes estrangeiros, o Rio Ave estaria recetivo a transferir o jogador por propostas a rondar os três milhões de euros.

Agora, com a descida dos vilacondenses ao segundo escalão, o contexto negocial é completamente diferente e o Braga volta a olhar para Borevkovic como uma solução interessante, tentando negociar por valores muito abaixo das pretensões iniciais do Rio Ave. No entanto, e este ponto também entra na equação, o presidente do emblema vilacondense ainda acredita na permanência da equipa na Liga NOS pela via administrativa, o que faz com que não queira negociar no imediato.

A reformulação do plantel bracarense, após avaliação de Carlos Carvalhal, leva a que a SAD esteja no mercado à procura de dois centrais, embora só a aquisição de um tenha o rótulo de negócio obrigatório. Fábio Cardoso, do Santa Clara, era um alvo, mas acabou por assinar pelo FC Porto, e Babic, do Famalicão mas com o passe a pertencer ao Estrela Vermelha, foi descartado, supostamente devido ao valor pedido pelo clube sérvio.

Como se percebe pelos alvos, o clube bracarense está a tentar recrutar no mercado português.