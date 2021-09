Bo Henriksen sobre o Midtjylland-Braga: "Eles podem pensar que são favoritos..."

Declarações de Bo Henriksen, treinador Midtjylland, na conferência de antevisão ao jogo com o Braga, partida da segunda jornada do Grupo F da Liga Europa marcada para esta quinta-feira

Ao ataque: "Vamos jogar como sempre, como temos feito na Liga Europa e no campeonato: com dinâmica e energia. Gostamos de ser enérgicos, de ter o controlo e o domínio. Vamos atacar o máximo possível e com dinâmica. Se for possível, vamos tentar ter o jogo nas nossas mãos e atacar o quanto for possível. Obviamente, queremos defender bem também. Podem esperar uma equipa cheia de energia e a tentar praticar um bom futebol, de ataque".

Favoritismo: "Acho que aos olhos de muita gente é o Braga. Eles podem pensar que são favoritos, mas acreditamos que temos boas hipóteses. Temos respeito, mas não temos medo e queremos ganhar.

Favoritos no grupo: "O Braga é o favorito a ficar em primeiro, até pelo ranking da UEFA, e nós em quarto. Essa é a ordem de favoritismo e o Braga é a melhor equipa, mas estamos a falar de um bom grupo, difícil, talvez mais complicado do que as pessoas poderão pensar. Todas têm hipóteses de se qualificar e nós acreditamos nisso".