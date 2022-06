Blessing Lumueno é o novo treinador de sub-19 do Braga

Técnico esteve na equipa do Estoril que foi quinta classificada no último campeonato nacional

Blessing Lumueno, sabe O JOGO, vai ser o novo treinador principal de sub-19 do Braga. O técnico substituirá Moisés, antigo defesa dos arsenalistas que liderava a formação bracarense nas últimas temporadas.

O técnico nascido em Angola esteve quatro anos no Estoril, escalando dos sub-17 aos sub-19. No ano passado comandou a equipa ao quinto lugar no campeonato, batendo em casa, na fase de apuramento de campeão, o Sporting, que viria a erguer o título, e também o Braga.

Depois de vários anos a treinar na área metropolitana de Lisboa, passando pelo Porto Salvo, Futebol Benfica, Belas, Alverca, Agualva, Povoense e Atlético Clube de Portugal, o técnico de 34 anos ruma ao Minho. Despediu-se nas redes sociais. "Vou levar a gente do Estoril comigo para a vida. Foram quatro anos de aprendizagem, crescimento, frustrações, alegrias e tristezas. Obrigado a todos os que me acompanharam nesta jornada. Nunca me senti mais um", escreveu no "Instagram".