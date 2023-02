Bis de Arthur Cabral e contas fechadas no Braga-Fiorentina. Veja o golo

Minuto 90: mais um bis na partida, agora de Arthur Cabral. 0-4. Assistido por Ikoné, o avançado brasileiro volta colocar a bola no fundo das redes e fecha as contas do marcador.

Leia também Internacional Neymar criticado após jantar no McDonald's e assistir a torneio de póquer O extremo brasileiro foi visto a jantar na cadeia de comida "fast food" no dia a seguir à derrota caseira do PSG frente ao Bayern (0-1), na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.