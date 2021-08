Bilhetes para o dérbi do Minho à venda para associados do Braga

Compra dos ingressos, cujos preços variam entre os 3,5 e os 15 euros, poderá ser feita em lojas oficiais do emblema bracarense e na bilheteira do estádio

O Braga colocou, esta quarta-feira, bilhetes à venda para o jogo com o V. Guimarães, relativo à quarta jornada da Liga Bwin, destinados aos sócios com a quota de julho regularizada, anunciou o clube minhoto através do sítio oficial na Internet.

A compra dos ingressos, cujos preços variam entre os 3,5 e os 15 euros, poderá ser feita em lojas oficiais do emblema bracarense e, no dia de jogo, na própria bilheteira do Estádio Municipal de Braga, até ao fim da primeira parte do dérbi.

O Braga indica que os ingressos "serão entregues por ordem de chegada e estão limitados à disponibilidade de lugares" e que os compradores necessitam de, antes da entrada no recinto desportivo, apresentar um certificado digital covid-19 que comprove vacinação completa, teste PCR com resultado negativo realizado até 72 horas antes do jogo ou teste antigénio com resultado negativo realizado até 48 horas.

Além disso, os associados bracarenses portadores de bilhete devem apresentar uma temperatura corporal inferior a 38 º C na zona de acesso e respeitar o uso permanente da máscara de proteção e o distanciamento físico nas bancadas da Pedreira.