Besiktas tenta Tormena, Braga resiste e apresenta proposta

A um ano de terminar contrato, Tormena continua a ter um pretendente declarado aos seus serviços, no caso os turcos do Besiktas, que já procuraram levar o central brasileiro no mercado de janeiro da época passada.

O emblema de Istambul terá feito nova abordagem junto da Direção de António Salvador mas esbarrou na intransigência do presidente em negociar abaixo dos cinco milhões.

A proposta das águias negras não passaria dos 2,5 milhões, não tendo havido qualquer contra-ataque turco que abra pistas quanto à concretização de uma transferência.