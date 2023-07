Turcos já ofereceram 2,5 milhões de euros, mas António Salvador exige mais pelo central brasileiro

O Besiktas insiste na contratação de Tormena e, segundo a imprensa turca, avançou para o reinício das negociações para tentar levar o central. O brasileiro é um namoro antigo e o clube turco terá apresentado uma primeira proposta de 2,5 milhões de euros, prontamente rejeitada por António Salvador. O presidente da SAD bracarense quer muito mais por um jogador que tem apresentado um bom rendimento desde que chegou ao futebol português, com passagens por Portimonense, Gil Vicente e Braga.

Continuidade de Tormena no Braga permanece incerta

Tormena tem contrato com o Braga até 2024 e uma cláusula de rescisão de 15 milhões de euros. A SAD bracarense já demonstrou interesse na renovação, mas o acordo ainda não foi possível. Tal como O JOGO escreveu na edição de 24 de junho, o central ou renova ou será transferido para não sair depois a custo zero.

Para já, Tormena continua integrado no plantel e está coma equipa no estágio no Algarve, tendo, inclusive, entrado na segunda parte do jogo-treino com o Cardiff. Caso o brasileiro saia, Artur Jorge conta para o eixo defensivo com José Fonte, Niakaté, Paulo Oliveira, Serdar e Diogo Fonseca.