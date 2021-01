"Benfica? Seja onde ou contra quem for, não nos desviaremos deste caminho traçado"

Carlos Carvalhal em declarações à revista da Liga sobre a Final Four da Taça de Portugal.

Antevisão: "A Taça da Liga tem aumentado a competitividade ano após ano e todos os clubes têm o desejo de conquistar este troféu. Só tenho pena que não haja a possibilidade de termos os nossos adeptos no Estádio Municipal de Leiria. Sem eles não será, certamente, a mesma coisa e, sem eles, perder-se-á a alma e o coração que as pessoas levam para os estádios. Apesar de tudo, nesta Final Four acredito que vamos assistir a três grandes espetáculos de futebol, pois estarão presentes em Leiria quatro grandes equipas, com planteis de elevado nível."

Objetivos? "Esperamos vencer mais dois jogos nesta prova. No entanto, e por ser o primeiro nesta fase da competição, o nosso foco está apenas e só no jogo com o Benfica. Como em todas as partidas, vamos entrar em campo com 100% de respeito, mas com 0% de receio. Este é o nosso lema; esta é a nossa identidade. E, seja onde ou contra quem for, não nos desviaremos deste caminho traçado desde o primeiro momento da pré-época, e que vamos trilhar até ao último segundo do derradeiro jogo de 2020/21. Como temos feito até aqui, vamos demonstrar que somos verdadeiros Gverreiros, honraremos a nossa história e tentaremos dar mais uma alegria aos nossos sócios e adeptos."

Troféu especial para o treinador e para o clube: "A Taça da Liga é uma competição com grande significado, tanto para mim como para o Braga. Venci a primeira edição da prova lá na longínqua época de 2007/08, ao serviço do Vitória de Setúbal, e o Braga já conquistou por duas vezes este troféu, a última das quais em 2019/20. Como disse na minha apresentação, "o Braga é a minha pele" e, sendo esta competição tão especial para ambos, acredito que estarão reunidas as condições para tentarmos escrever mais uma página de ouro na história centenária do Clube. Lutaremos pela vitória em todos os jogos esta temporada. Essa é a nossa essência e só assim sabemos estar no futebol."

Mensagem aos restantes participantes: "Aproveito, por fim, para desejar boa sorte a todos os participantes nesta competição. Que seja um evento memorável e que faça jus à qualidade do futebol em Portugal."