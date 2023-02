"Benfica? Foi apenas e só mais um jogo, uma eliminatória ultrapassada"

Declarações de Artur Jorge, treinador do Braga, à Sport TV, após a vitória sobre o Benfica nos penáltis, nos quartos de final da Taça de Portugal.

Consegue olhar para trás e perceber onde estiveram os principais méritos do Braga? "Já consegui olhar para a trás e para a frente, porque daqui a três dias temos mais um jogo e temos de voltar a ser competitivos e procurar vencer na Madeira. Para trás, olhando para o jogo, tivemos uma primeira parte mais equilibrada, onde tínhamos jogo equilibrado até que uma bola parada dá vantagem ao Benfica. A partir desse momento o Benfica, pela qualidade que tem e a pelo que é a sua própria experiência, acabou por nos tirar um bocadinho a bola, procurou sem mais passivo com bola, obrigou-nos a andar atrás dela e não estávamos confortáveis, porque somos uma equipa que gosta de ter bola, de atacar muito, que joga virada para a frente sem bola era impossível fazê-lo. Até que surge a expulsão, justificada na minha opinião, e que muda a face do jogo a nosso favor. Fazemos o 1-1 e a partir daí fomos uma equipa muito mais dominadora, com mais bola, procurando aumentar vantagem. Benfica em transições, preparámos a equipa para isso, fomos capazes de anular tudo isso, mas não tivemos a velocidade certa para fazer o resultado dentro dos 90 minutos. Uma palavra para os meus jogadores, porque foram muito corretos nas missões que lhes foram atribuídas, muito empenhados, ambiciosos, estão de parabéns. Mais uma vez digo que este grupo é excelente, de grandes homens e atletas. Estou muito satisfeito com eles e com os adeptos. Deixo uma palavra de agradecimento, para que possamos ter sempre este apoio deles. Acreditem sempre como nós até ao fim para que possamos ser felizes e atingirmos os objetivos."

Benfica jogou de forma diferente na segunda parte: "Tínhamos de ser equilibrados, sabíamos do poderio do Benfica. Tinha mais a ver com aspeto defensivo do que ofensivo. Fomos capazes de, mesmo frente a uma linha de cinco, criar oportunidades, mas não tivemos a velocidade que deveríamos ter tido para podermos ser mais capazes, mas eficazes e de ferir mais vezes. De qualquer maneira, aquilo que fizemos deixa-me muito orgulhoso, uma vez mais satisfeito com o trabalho dos jogadores. Muito contente pelo que fizemos hoje, mas sabendo que foi apenas e só mais um jogo, uma eliminatória ultrapassada. Temos de voltar já as atenções, porque este jogo desgastou-nos muito fisicamente e temos de estar preparados rapidamente para poder disputar o jogo na Madeira."

Nacional nas meias-finais: "A nossa abordagem tem de ser cautelosa. Ainda hoje vi grande parte do jogo do Nacional. Temos de estar precavidos para a dificuldade, são dois jogos, nada está garantido. O que hoje fizemos é meritório, ganhámos bem, mas apenas e só ultrapassámos esta eliminatória. Estamos nas meias-finais, com mérito, é já uma eliminatória que nos deixa muito satisfeitos e honrados, mas queremos lutar e trabalhar e querer mais para chegar à final."