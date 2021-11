Jogador do Braga foi rendido por Francisco Moura.

À semelhança dos jogadores do Benfica, João Mário e Lucas Veríssimo, também Sequeira, do Braga, saiu lesionado ainda na primeira parte do embate entre ambos os clubes, a contar para 11ª jornada da Liga Bwin.

O jogador do emblema minhoto saiu de maca já nos minutos de compensação da primeira parte, sendo substituído por Francisco Moura, numa altura em que o Benfica vencia por 4-1.