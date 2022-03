Bebés minhotos em exame europeu: a média de idades mais baixa da Liga Europa

O Braga tem um plantel com uma média de idades de 23,30, a mais baixa da Liga Europa, surgindo o Mónaco logo atrás, com 24,30. No jogo com o ​​​​​​​Sheriff, na Pedreira, a média do onze foi de 23,63.

A aposta declarada do Braga na formação, sobretudo a partir do momento em que reformulou objetivos com as saídas da Taça de Portugal e Taça da Liga e aproveitou o mercado de inverno para redesenhar o plantel, vai ser sujeita, provavelmente, ao teste mais exigente da época no jogo com o Mónaco, amanhã à noite.

Das 15 equipas que estão nos oitavos de final da Liga Europa - os russos do Spartak Moscovo foram excluídos pela UEFA devido ao conflito na Ucrânia e os alemães do Leipzig estão apurados para os quartos de final), os minhotos têm o plantel com a média de idades mais baixa: 23,30 anos. Curiosamente, o clube que mais se aproxima dos arsenalistas nesta questão é o Mónaco, com uma média de 24,30.