"Banza podia ter chegado mais cedo a Portugal, cheguei a propô-lo a clubes..."

Simon Banza atingiu os 11 golos na época com uma acrobacia majestosa. Técnico campeão no Luxemburgo pelo Dudelange, Fangueiro era coordenador do Pétange, onde Banza alcançou o melhor registo de golos na carreira, mas dificilmente um tão brilhante.

Vitinha partiu para Marselha e muito temor se instalou se haveria resposta à altura dentro do plantel para apagar prejuízos da perda do melhor marcador da equipa. Ninguém chegou, muito em razão da confiança reinante em Abel Ruiz e Simon Banza.

Sobre o francês, que havia assinado 17 golos pelo Famalicão em 2021/22, pesavam incertezas, após ter estado 14 jogos sem faturar, convocando críticas e desconfiança. Mas também respondia pelos créditos de um arranque fulgurante: cinco golos nas primeiras quatro jornadas.