Banza mostra pontaria afinada e aponta à Liga dos Campeões

Avançado francês marcou nos dois primeiros jogos da pré-época e faz mira à Liga dos Campeões. Numa altura em que Abel Ruiz está de férias - junta-se, tal como Víctor Gómez, à equipa no Algarve -, Banza tem aproveitado a oportunidade para marcar terreno com a Champions cada vez mais perto.

Banza começou a pré-época com a pontaria afinada, tendo marcado dois golos nos dois primeiros jogos. O avançado francês estreou-se a marcar na partida contra o Torreense, equipa da II Liga, e no sábado voltou a faturar, desta feita num teste mais exigente, diante do Boavista. Golos que o colocam no topo da lista de goleadores do Braga neste início de temporada, numa equipa que já faturou em seis ocasiões neste duplo duelo.

A pontaria afinada de Banza deixa Artur Jorge tranquilo nesta fase da época em que não conta com o outro ponta-de-lança da equipa, Abel Ruiz, autorizado a apresentar-se mais tarde por ter estado no Campeonato da Europa de sub-21, tendo mesmo chegado à final, realizada no passado dia 8. O avançado espanhol, assim como o lateral-direito Víctor Gómez, vão juntar-se à equipa no estágio a realizar no Algarve.

Certo é que a ausência de Abel Ruiz tem sido aproveitada por Simon Banza para marcar pontos e para mostrar a Artur Jorge que pode contar com ele já nos jogos da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, agendados para 8/9 e 15 de agosto.

O ponta-de-lança francês tem já amanhã outro teste exigente para confirmar que está de pontaria afinada, contra o Cardiff, equipa que milita no segundo escalão do futebol inglês, estando ainda previstos mais dois jogos no Algarve, diante do Bristol Rover (dia 22) e da Roma (dia 16).

Curiosamente, Banza, de 26 anos, também entrou com a pontaria afinada no início da temporada passada. Titular nas quatro primeiras jornadas do campeonato, o avançado contratado ao Famalicão marcou cinco golos de rajada, tendo mesmo bisado no dia em que reencontrou a equipa famalicense.