Banza ficou "contente" com o Braga, mas há mais clubes portugueses interessados

Agente Francis Laurent diz que o avançado ficou "contente" com o interesse dos arsenalistas e coloca bem alto a fasquia. A negociar a compra do passe de Banza por menos de cinco milhões de euros, o Braga terá de contar, segundo o representante, com a concorrência de outros clubes, entre os quais portugueses.

O Braga é "uma opção" do inteiro agrado de Simon Banza. Tal como foi escrito, a sociedade desportiva minhota está empenhada na contratação do avançado francês que representou o Famalicão esta época, por empréstimo do Lens, e trabalha no sentido de assegurá-lo por menos de cinco milhões de euros, o valor fixado pelo clube francês detentor do passe, tudo apontando para que depois chegue facilmente a acordo com o jogador, como assumiu o representante Francis Laurent.

"O Banza ficou contente com o interesse do Braga. É um bom clube e ele gostou muito de experimentar a liga portuguesa", referiu a O JOGO, apontando a uma época "com mais golos" ao serviço de uma equipa "mais forte e ofensiva, como é o Braga." "Se pelo Famalicão totalizou 17 nesta época, acredito que chegará aos 25 na próxima, isto se jogar com regularidade", estimou.

Sublinhando que Banza é "um avançado diferenciado" pela técnica apurada e facilidade de remate, o empresário confirma "conversas" entre o Braga e o Lens, mas garante que "tudo está em aberto."