Baixa no Braga: Abel Ruiz ausente pelo menos duas semanas

Avançado espanhol vai falhar jogos com Santa Clara, Midtjylland e Boavista

Abel Ruiz não vai poder defrontar o Santa Clara, no próximo domingo, e também não estará disponível para os jogos com os dinamarqueses do Midtjylland, em casa, para a Liga Europa, no dia 30 deste mês, e com o Boavista, também na Pedreira, no dia 3 de outubro.



O avançado espanhol sofreu uma lesão traumática no joelho esquerdo na receção, no último domingo, ao Tondela, e de acordo com o resultado dos exames de reavaliação, conhecido esta manhã, vai ficar parado entre duas a três semanas.



O atacante que conta com duas internacionalizações pela seleção espanhola ainda não tinha falhado qualquer jogo da equipa bracarense: foi titular em cinco dos oito encontros em que foi utilizado pelo treinador dos minhotos, tendo apontado um golo na receção ao Sporting (1-2), e feito uma assistência no triunfo dos arsenalistas, por 3-2, na visita ao terreno do Moreirense.