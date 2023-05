Aversão a Benfica, FC Porto e Sporting adia sonho do título do Braga

Equipa de Artur Jorge não somou pontos nos jogos fora contra o Benfica, FC Porto e Sporting. Na Luz nem um remate efetuou à baliza de Vlachodimos, o pior registo da temporada. Além de não ter conquistado pontos na Luz, Dragão e Alvalade, o Braga marcou apenas um golo nesses estádios e sofreu dez.

Os adeptos do Braga já sonhavam com a conquista de um título inédito, mas a exibição na Luz e a derrota colocaram praticamente um ponto final no objetivo. A equipa voltou a casa sem pontos, tal como havia acontecido nas deslocações a Alvalade e ao Dragão. Os jogos fora contra os denominados grandes foram, aliás, uma pedra no sapato para a equipa bracarense.

Feitas as contas dos quatro primeiros classificados, num minicampeonato entre todos, o FC Porto lidera com 13 pontos, o Benfica soma sete e ainda tem de jogar com o Sporting, em Alvalade, enquanto os leões têm cinco pontos, tal como o Braga. O problema para a equipa de Artur Jorge é que, nos jogos fora, saiu de mãos a abanar em todos, tendo até sido goleada pelo Sporting (5-0) e FC Porto (4-1).

Anteontem, num jogo em que estava obrigado a ganhar para se aproximar do Benfica, deixando tudo por resolver nas últimas três finais, o Braga não fez nenhum remate à baliza de Vlachodimos. Esta foi, aliás, a primeira vez que os arsenalistas não efetuaram qualquer remate à baliza esta época. Os tiros de Bruma e Banza erraram a pontaria ou foram intercetados pelos adversários. Nos jogos fora contra o FC Porto (dois remates à baliza) e Sporting (quatro), o conjunto minhoto já havia denotado dificuldades. Uma situação que contrasta com o elevado número de remates enquadrados contra outros clubes, destacando-se os jogos com o Santa Clara (13 fora de casa), Portimonense (11 fora e dez em casa), Arouca (11 fora), Rio Ave (11 em casa), Vizela (dez em casa), Famalicão (dez fora), Marítimo (dez em casa) e Paços de Ferreira (dez fora).