Declarações de Abel Ruiz, avançado do Braga, à SportTV, após a derrota por 2-1 ante o Union St. Gilloise.

Sabor agridoce - marcou, mas perdeu: "No final, os golos que marcas não contam se a equipa não ganha. Acho que não fizemos uma boa primeira parte, mas viemos para a segunda com outra ideia. Começámos muito bem, mas no final o Union conseguiu marcar dois golos. Temos de melhorar, depois do golo baixámos a intensidade e temos de melhorar esse aspeto para os próximos jogos."

Segunda derrota consecutiva: "Estamos no bom caminho. Fizemos um bom arranque de época, até à paragem, e temos de continuar assim, a dar tudo em cada jogo. Averbámos duas derrotas seguidas, mas isso não vai parar nada. Temos de seguir em frente, temos um jogo muito importante no domingo e é nisso que temos de pensar."