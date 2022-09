Ataque demolidor para o Dragão: Braga conta com uma lança de cinco pontas

Vitinha, Ricardo Horta e Iuri Medeiros têm contribuído para o grande caudal ofensivo do Braga

Banza, Vitinha, Abel Ruiz, Iuri Medeiros e Ricardo Horta são responsáveis por 16 dos 23 golos da equipa no campeonato. Da linha ofensiva mais utilizada por Artur Jorge na Liga Bwin, o quinteto mostra-se letal dentro da área, mas, curiosamente, os dois últimos golos até surgiram através de remates de meia distância.

O Braga desloca-se sexta-feira ao Estádio do Dragão para defender o segundo lugar no campeonato, sabendo ainda que, em caso de vitória, sobe provisoriamente ao primeiro lugar, porque o Benfica só joga no dia seguinte, em Guimarães.

E para o duelo com os campeões nacionais a equipa arsenalista conta com um ataque demolidor, o melhor da prova, com 23 golos em sete jornadas, média de 3,2 golos por jogo. Destes, 16 foram marcados por um quinteto que tem mostrado uma veia goleadora impressionante. Aos pontas-de-lança Banza (5 golos), Vitinha (3) e Abel Ruiz (2) juntam-se Iuri Medeiros (2) e Ricardo Horta (4), os dois extremos mais utilizados por Artur Jorge.