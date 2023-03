António Salvador em entrevista aos meios de comunicação do Braga a assinalar os 20 anos como presidente do clube minhoto.

Cerca de 300 milhões de vendas na última década: "O clube só chegou onde chegou porque vendemos jogadores. Muitas vezes ouço dizer que devíamos olhar mais para o aspeto desportivo e não vender jogadores, mas temos de ter receitas para crescer. Tem sido esse o nosso mérito para termos um clube sustentável. As receitas que temos não chegam e temos de vender jogadores todos os anos. Por muito que custe, temos de continuar a seguir este caminho, mas não somos só nós, é o Benfica, o FC Porto e o Sporting."

Atlético de Madrid contrata em Braga: "Um colaborador do Braga ligado à Comunicação, o Miguel Lourenço, despediu-se a dizer que ia para o Atlético de Madrid, porque o responsável das redes sociais disse que acompanhava muito o Braga e contactou-o. Fizeram-lhe uma proposta que, para ele, era irrecusável, e aceitou o desafio. Não transferimos apenas jogadores (risos)."

Cidade Desportiva: "Muitas pessoas colocaram reticências, sobre como é que estávamos a fazer um investimento daqueles e como seria sustentado. Percebi que aquele era o caminho para sustentar o Braga. Se não tivéssemos dado esse passo teríamos parado no tempo e seria muito mais difícil estar no patamar em que estamos. É uma obra que grande qualidade, que vai servir todas as modalidades."

Abel Ferreira: "Tem ganho praticamente tudo no Brasil. Foi um treinador que veio da nossa formação."

Estádio Municipal de Braga: "Reconhecemos que não tem as condições ideias para os nossos adeptos. Seja a câmara ou seja quer for, tem de ter uma intervenção para melhorar as acessibilidades e criar condições para que os adeptos possam chegar às bancadas."

Clube diferente: "O Braga é um clube diferente, sem ser a favor ou contra ninguém. De um clube com dificuldades passou a estar mais próximo daqueles três clubes que costuma ganhar sempre. É este o nosso caminho. Queremos ganhar sem ser contra ninguém. O sucesso dá muito trabalho, mas é preciso muita dedicação e muita paixão."

As derrotas: "Lido mal com as derrotas. Nessas alturas é difícil falar comigo. No dia seguinte temos de ter logo motivação."

Pior momento: "A pior época que tivemos foi em 2013/14. Ficámos em nono lugar, que coincidiu com uma grande crise financeira nacional, não só no futebol, mas em toda a sociedade. Os bancos cortaram o apoio que davam aos clubes e tivemos que nos reinventar. Tivemos de nos preparar, reestruturar e dar outro passo."

Decisão mais difícil: "A decisão mais difícil foi quando cheguei. Tive de cortar com o passado e implementar as minhas ideias. Sabia que, se não corresse bem, iria morrer por ali, mas estava convicto que esse era o momento da grande viragem do clube".